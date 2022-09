Petit avis sur le Trust QyloOn commence par le packaging, comme pour les précédents produits Trust, j'ai un beau chargeur vert. La boîte est simple, pas besoin de plein d'infos dessus, nous savons à quoi sert le produit. À l'arrière, bah les caractéristiques quand même, fait pas déconner.À l'intérieur, nous retrouvons un câble, une notice et le chargeur. Ici, le modèle est un Qylo, un chargeur à induction de forme ronde.C'est ultra simple pour s'en servir, vous branchez le câble sur le chargeur et vous posez votre téléphone dessus.C'est encore plus simple qu'un clavier à brancher. La charge se fait assez lentement, ou alors c'est parce que j'ai la charge rapide avec mon chargeur de téléphone et que j'ai oublié le temps nécessaire a la charge complète.Ça fonctionne sur iPhone, Xiaomi et tous les autres téléphone, je pense, car j'ai juste un iPhone (enfin, celui de ma copine) et un Xiaomi. Le seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est lorsque le téléphone charge, le cercle s'illumine en clignotant. Et quand on dort (enfin, plus moi), c'est un peu chiant. Donc, le téléphone charge sous le lit