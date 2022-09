Bandai Namco dévoile l'édition collector du jeu One Piece Odyssey.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un futur pack-Un diorama-Un set de 3 cartes postales-Du DLC'sLe prix est de 159.99€ tout de même.

posted the 09/15/2022 at 03:38 PM by leblogdeshacka