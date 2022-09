Le jeu Tales of Symphonia Remastered, revient avec une nouvelle version sur Switch, PlayStation 4, XBOX et avec elle une petite édition limitée.Cette version s'appelle tout simplement, Édition de l'élu.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu complet-Un steelbook, inspiré de Corrine, un Esprit originel ressemblant à un renard, et fidèle amie de Sheena-Des autocollants de personnages-Un set de 3 illustrationsC'est déjà disponible en préco sur le site de Bandai Namco pour 49.99€.