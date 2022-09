Petit retour sur le tome 2 de Star Wars Étoiles Perdues des éditions Nobi-Nobi.S'il y a bien une chose que j'aime dans les mangas, c'est quand un tome reprend la ou le précédent, c'est arrêté. C'est le cas, avec Star Wars Étoiles Perdues tome 2, qui reprend lors de la destruction d’Alderaan. Alors je ne vais pas plus vous spoil, mais l'histoire est suffisamment haletante pour vous donner envie de lire le dernier tome qui est disponible depuis quelques jours en librairie. Le magaka nous livre encore des dessins de haut vol, avec un coup de crayon qui respire la saga de George Lucas. Comme pour le premier tome, la justesse du dessin est vraiment appréciable et surtout, ça nous permet de bien nous immerger dans l'histoire.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Depuis qu’il a assisté à la destruction d’Alderaan, les réserves que Thane avaient toujours eues vis-à-vis de l’Empire finissent par se changer en rejet, à tel point qu’il a envie d’en partir. Au milieu des tensions du champ de bataille, Ciena est son seul soutien, et réciproquement... C’est alors que le jeune homme est envoyé sur Dantooine à la recherche de la base rebelle, mais le nid était déjà vide. Et voilà que les instructions qui devraient arriver depuis l’Étoile de la Mort, où le vaisseau de Ciena faisait escale, se font attendre sans fin... De son côté, Ciena est missionnée dans le secteur Yavin, avec pour objectif d’en ramener Dark Vador. À son arrivée, des débris à perte de vue : ce sont les restes de l’Étoile de la Mort, où Thane était en poste !

Who likes this ?

posted the 09/13/2022 at 11:54 AM by leblogdeshacka