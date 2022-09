Petit avis rapideEn me lançant dans l'aventure The Last of US Part I sur PlayStation 5, je me suis souvenu de quelques passages du jeu sur PlayStation 3. Car j'ai fait le jeu sur PlayStation 3, mais pas sur PlayStation 4, pour être honnête, j'avais un peu la flemme de me refaire le multijoueur, que j'avais trouvé hyper dur. En sachant, que cette version PlayStation 5, n'aurait pas de multijoueur, je me suis dit qu'il était temps de repartir à l'aventure avec Joël et Ellie, le temps de cet épisode.Je ne vais pas vous parler de l'histoire, que tout le monde connaît et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous profiterez de l'histoire tranquillement. La première chose qui m'a frappé, c'est la qualité du jeu, le jeu est très beau, n'en déplaise à certains. Visuellement, je trouve le jeu vraiment sublime, les animations sont très bonnes, les effets de lumières (l'atout de cette génération), sont grandioses, vous avez déjà pris une photo avec le coucher du soleil, c'est vraiment beau. L'ambiance est toujours aussi pesante et les clikers font toujours leurs petits effet, avec leurs sons si reconnaissable.Pour ce qui est des contrôles et bien si vous avez joué au jeu sur PlayStation 3 ou PlayStation 4, vous ne serez pas perdus, ce sont exactement les mêmes touches. La petite feature sympa de cette mouture PS5, c'est le retour haptique sur les dialogues. Mathieu Gallant déclare d'ailleurs à ce sujet : « De cette façon, un joueur sourd peut sentir la façon dont une ligne est livrée, peut sentir l’accent, ainsi que les sous-titres pour donner une idée de la façon dont cette ligne est livrée. »Je ne vais pas m'attarder sur ce TLOU Part I, car je pense que vous le connaissez de fond en comble. Perso, j'aime beaucoup le jeu et c'est un plaisir de m'y replonger sur Playstation 5, en plus, il y a le DLC inclus (j'ai toujours ma boîte du DLC sur PlayStation 3, dans son blister) et cerise sur le gâteau, le multijoueur n'est pas présent. Donc c'est du tout bon, pour moi.