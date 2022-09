ARTBOOK 1 : Uzumaki

Ce premier artbook, sorti en 2007, retrace l’enfance de Naruto en compagnie de ses amis à travers une galerie d’illustrations riche en couleurs.



Bonus : Les arcanes picturaux du style Kishimoto – la voie du dessin ninja- .



Dans ce ‘making of’, retrouvez toutes les étapes qui ont mené à la réalisation du dessin de couverture, de la première esquisse à la mise en couleur ! Puis admirez la galerie d’illustrations de l’artbook commentée par Kishimoto lui-même, suivie d’une interview spéciale sur la construction du monde de Naruto.



Format : 210 x 297 mm

150 pages



ARTBOOK 2 : Naruto

Sorti en 2010, ce second artbook s’ouvre sur un page de stickers représentant les couvertures de la série ! Il consacre ses pages aux shinobis, aux habitants de konoha et illustre également les plus grandes batailles !



Bonus : Rupture des scellés du parchemin de bijûs



Les explications de Kishimoto sur chaque illustration ainsi que des informations exclusives sur les Démons à Queues.



Format : 210 x 297 mm

108 pages



ARTBOOK 3 : Naruto Uzumaki

Une nouvelle page de stickers des illustrations des tomes de la série introduit ce dernier recueil, et force est de constater que les héros comme les ennemis ont bien grandi !



Bonus : Amazing Creator session



L’entretien entre Masashi Kishimoto et Avi Arad (le producteur de The Amazing Spider-Man 2), initialement paru dans le Weekly Shonen Jump au moment de la sortie du film au Japon maintenant publié dans son intégralité.



Format : 210 x 297 mm

116 pages

Kana s'apprête à sortir l'intégralité des artbooks Naruto dans un coffret, avec un beau coffret, les artbooks et un poster. Ce sont des artbooks qui sont sortis il y a quelques années individuellement.Le prix est plutôt correct, 46.50€, pour une sortie le 25 novembre 2022