Dans un futur proche, la technologie a commencé à subtilement modifier la société. Flynne Fisher découvre alors une connexion avec une réalité très différente, et le destin très sombre qui l'attend.

La nouvelle série de Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série Westworld, The Peripheral, se dévoile avec un trailer.Au casting nous retrouverons, Chloë Grace Moretz, Jack Reynor, Eli Goree, Gary Carr, Charlotte Riley, JJ Feild, Adelind Horan et T'Nia Miller.La série sera disponible en exclusivité, le 21 Octobre sur Prime Video.