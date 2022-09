Disney dévoile un trailer pour Werewolf By Night, a venir sur Disney+.Sortie prévue pour le 7 octobre 2022 sur Disney+.

Film centré sur Werewolf By Night où le loup-garou est un personnage d'origine amérindienne, la musique joue un rôle central pour contrôler ses transformations.

posted the 09/10/2022 at 09:33 PM by leblogdeshacka