Le collector d'Assassin's Creed Mirage se dévoile avec un visuel et un prix. Il faudra compter 149.99€ pour acquérir cette édition collector, qui perso, me donne plus envie que Valhalla.Le coffret Collector comprendra-Le jeu en Edition Deluxe-Une figurine de Basim de haute qualité (32 cm)-Un Steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans-Un mini-artbook-Une réplique de la broche de Basim-Une carte de Bagdad ainsi-Une sélection de musiques du jeuLe coffret Collector sera disponible en magasin et sur Ubisoft Store.