Les deux nouveaux Survivants sont accompagnés d'une mission gratuite et de deux nouvelles armes, le Pistolet à clou et la Seringue. Chaque personnage a évidemment ses capacités, Mia peut augmenter les dégâts infligés en fonction de son niveau de peur, tandis que David réduit la peur et les dégâts subis par lui-même et les alliés proches.

Le jeu Evil Dead: The Game présente de nouveaux personnages jouables, avec Mia et David Allen. Les personnages sont inclus dans le Season Pass 1.Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX, Series X|S et PC.