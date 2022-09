Près de 30 ans après la disparition de Beckett dans l'accélérateur Quantum Leap, une nouvelle équipe dirigée par le Dr Ben Song a été constituée pour relancer le projet.



Mais lorsque le physicien fait un saut non autorisé dans le passé, son équipe va tenter de comprendre les raisons de son geste. À la tête de cette opération hautement confidentielle se trouve Magic, un militaire de carrière sans état d'âme qui doit rendre des comptes à ses supérieurs, mécontents d’apprendre la violation du protocole.

La suite-reboot tant attendu de la série Code Quantum (Quantum Leap au US) s'apprête à débarquer aux US dès le 19 Septembre 2002. En attendant de voir le pilote, voici une affiche et un trailer à se mettre sous la dent.Oh, bravo !