“I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One known as Amunet.” - Amunet







Deutéragoniste bien-aimée d'Assassin's Creed Origins et épouse de Bayek, Amunet est une force avec laquelle il faut compter. Notre interprétation à l'échelle 1/8 de ce guerrier féroce est magnifiquement détaillée et prête à prendre sa place dans nos objets de collection du Panthéon d'Assassin's Creed.



















Pure Arts et Ubisoft dévoile une nouvelle statuette pour votre collection Assassin's Creed, à l'occasion des 15 ans de la licence, avec Amunet.La figurine est entièrement réalisée en PVC, avec une modélisation encore plus dingue que les figurines des éditions collectors. Elle mesure environ 25 cm de hauteur et j'espère que le socle sera bien plat, pas comme certaines de mes figurines AC.J'aime beaucoup le logo AC 15 sur cette statuette, j'espère que Ubisoft continuera de nous sortir d'autres statuette d'AC et Cie.Le visage à l'air beaucoup plus beau que sur les précédentes statuette, hâte de voir ça en vrai.Pour le prix, nous sommes sur du 79.99€