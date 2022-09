Cinq ans après les événements de la saison 2 de Pennyworth, la guerre civile est terminée et une révolution culturelle a changé le monde pour le meilleur ou pour le pire, inaugurant une nouvelle ère de super-héros et de super-vilains…

La saison 3 de la série Pennyworth qui s'appelle maintenant Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler (Pennyworth : l'origine du majordome de Batman en français) se dévoile avec un trailer.Les deux premières saisons sont disponibles sur Prime Video.La saison 3, commencera dès le 6 octobre sur HBOMAX sur US, pas d'information concernant la France pour le moment.