Au programme, de nombreux commentaires sur les travaux effectués sur la série, des character designs de Bruce Timm, une galerie de tous les logo-titres des épisodes, de nombreux storyboards (dont le découpage complet du générique d'ouverture), des photos des membres de l'équipe, des produits dérivés, etc : une mine d'informations pour qui se passionne pour Batman : The Animated Series et une occasion inespérée de pouvoir "mettre la main" sur l'ouvrage, épuisé et introuvable sinon.













L'artbook de la série animée Batman : The Animated Series est gratuit dans sa version digitale, sur le site Archive.org.