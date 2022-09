Petit avis sur le film Ogre.J'ai enfin vu le film Ogre du réalisateur Arnaud Malherbe, avec Ana Girardot (actrice que j'aime beaucoup), qui joue le rôle de Chloé, la mère de Jules, joué par Giovanni Pucci. Ils arrivent dans un village reclus de tout, ils échappent à un mari,père violent. C'est simple, leur village est un personnage à part entière, avec son lot de mystères et ses villageois qui cachent un sombre secret.En effet, depuis quelque temps, le village est marqué par la disparition d'un enfant et la mort de bêtes, dévorées soi-disant par "un loup". Nous ne sommes pas sur le film de Christophe Gans, mais c'est tout aussi réussi. Je ne vous cache pas que je m'attendais à un film d'horreur, en voyant les affiches et un petit peu de bande-annonce (je ne regarde pas les trailers en entier, ou alors très rarement, car il y a beaucoup trop de spoil), finalement, le film se veut plus être un film fantaisie qu'un film d'horreur. Mais cela me convient parfaitement, j'ai passé un bon moment devant Ogre.Les acteurs sont tous très bons, la mise en scène est vraiment très réussi, j'ai beaucoup aimé les panoramas sur la forêt, qui joue un rôle tout aussi important que le village. Le film dégage une ambiance assez pressante, surtout au début, le seul regret que je pourrais émettre, c'est sur la fin. Je la trouve un peu bâclée, ou alors il aurait fallu autre chose, je ne vais pas vous spoil, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions sur le film.Bref, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais la scène finale aurait pu être différente, je ne sais pas.