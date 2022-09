Princesse Détective T14







De nouvelles aventures nimbées de mystère attendent la Princesse Détective… Entre un cri déchirant qui hante les couloirs du lycée Karin après les cours, un garçon masqué qui manipule un fantôme, et Jin qui disparaît totalement de la surface de la Terre, Hinami et ses amis doivent garder la tête froide et ne pas céder à la peur ! En bonus, une histoire inédite dessinée par l’auteure ainsi qu’un chapitre spécial dans lequel on en apprendra un peu plus sur Yami, et la raison pour laquelle il s’habille comme Jin ! Toi aussi, aide Hinami à résoudre les énigmes !!



Sortie: 07 Septembre 2022

Pages : 192

Prix : 6.95 €

-----------------------------



A quoi tu joues, Ayumu ?! T01







Urushi Yaotome, élève en classe de première au lycée, est la présidente du club de shogi. Elle est pratiquement sûre qu’Ayumu Tanaka, seul membre inscrit et élève en classe de seconde, est amoureux d’elle. Ensemble, tous les jours après les cours, ils font des parties de shogi mais Ayumu s’obstine à refuser d’avouer clairement ses sentiments. Et ce n’est pas un hasard : il s’est juré de ne pas déclarer sa flamme avant d’avoir battu la jeune fille ! Le problème... c’est qu’il est aussi nul au shogi que ce qu’Urushi est forte !



Sortie: 07 Septembre 2022

Pages : 146

Prix : 7.20€

-----------------------------



Tokyo Mew Mew à la mode









Sortie: 07 Septembre 2022

Pages : 320

Prix : 9.90€

-----------------------------



Blissful Land T04







Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Les fiancés Kang Zhipa et Moshi Lati se sont rapprochés lors du festival équestre. L’apprenti médecin va être confronté à une ribambelle de patients mettant à rude épreuve sa résolution d’offrir une vie paisible aux siens. Pèlerinage, élevage, ablutions, et bien sûr herbes médicinales… Partez à la découverte de cette culture lointaine par le prisme d’un quotidien chaleureux.



Sortie: 07 Septembre 2022

Pages : 196

Prix : 7.20€

-----------------------------



Star Wars - Étoiles Perdues T03







Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Thane et Ciena s’aiment, mais ont choisi de se séparer car leurs visions de la justice sont incompatibles. Le jeune pilote et l’Escadron Corona sont alors envoyés pour enquêter sur des mouvements suspects de l’Armée Impériale. Mais il retrouve Ciena dans les pires circonstances possibles... à la tête du groupe de chasseurs Tie envoyé pour les intercepter ! Nash en fait partie et quand il découvre Thane dans les rangs des Rebelles, son ancienne amitié se transforme en haine. La bataille d’Endor se profile à l’horizon... Ciena comprend enfin la nature diabolique de l’Empire, mais aussi qu’elle en est prisonnière. De son côté, Thane n’a pas renoncé à la sauver... Y parviendra-t-il ?



Sortie: 07 Septembre 2022

Pages : 258

Prix : 8.50€

-----------------------------



Mon amie des ténèbres T07







Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Et la fin de l'année scolaire qui se profile Nishimura se prépare à passer un mauvais moment pour le Setsubun, ce jour de février où on jette des haricots secs pour chasser le mal et les démons. Mais rien n'est plus pareil depuis que Takada est entré dans sa vie ! Pour la Saint-Valentin, Kasahara lui propose de participer à l'échange de chocolats de la classe. Cette offre sympa cache un piège... mais Kasahara n'est plus la même non plus. Kasahara ira-t-elle jusqu'au bout de son plan ? Oui, tout a changé, et Nishimura va s'en rendre compte lors du spectacle d'adieu pour les sixième...



Sortie: 14 Septembre 2022

Pages : 146

Prix : 7.20€

-----------------------------



Iruma à l'école des démons T15







Iruma et Lied ont mis la main sur deux objets légendaires qui pourraient bien renverser la situation en leur faveur. Mais encore leur faut-il réussir à les garder ! Tâche difficile car même entre camarades de classe, la concurrence est rude, les alliances se font et se défont et presque tous les coups sont permis. En effet, celui qui remportera la première place obtiendra ainsi le glorieux titre de “jeune roi”, réservé aux futurs prétendants au trône du roi-démon !



Sortie: 14 Septembre 2022

Pages : 192

Prix : 7.20€

-----------------------------



Loin de moi, près de toi T02







Kento se montre de plus en plus amical avec Muge et cette dernière décide de prendre son courage à deux mains pour lui faire part de ses sentiments. Mais le garçon est-il vraiment prêt à accepter cet amour ? Lui qui la trouve beaucoup trop insouciante et ignore encore tous des blessures de sa camarade… Et si finalement Muge devenait véritablement un chat ?

Retrouvez l'adaptation en manga du magnifique film d'animation Loin de moi, près de toi !



Sortie: 14 Septembre 2022

Pages : 164

Prix : 7.20€

-----------------------------



Stitch et le samourai T02







Alors que Meison Yamato, le grand seigneur du Gekoku, s’était enfin fait à l’idée que Stitch était tout sauf un démon, il se retrouve nez à nez avec deux nouvelles créatures et leur étrange aspirateur ?! Pour couronner le tout, il reçoit de mystérieuses assiettes d’un marchand, doit se présenter avec Stitch devant un membre de la cour, et n’a d’autre choix que de gérer les bêtises de son cher « tanuki bleu »... Pas de doute, cette fois encore, Meison et Stitch ne sont pas au bout de leurs surprises dans cette série d’aventures pleine d’amitié, de rebondissements et d’humour décalé !



Sortie: 21 Septembre 2022

Pages : 164

Prix : 7.20€

-----------------------------



Horimiya T06







L'adolescence dans toute sa fraîcheur ! Tout le monde s'est habitué à voir Hori et Miyamura ensemble au lycée. Les adolescents approfondissent leurs amitiés chacun de leur côté, et leur monde se teinte petit à petit de nouvelles couleurs à mesure que leur amour se développe. À côté de ça, Sakura et Yuki décident de prendre les choses en mains quant à leurs sentiments, aidées de leurs amis. Mais gagner sa place dans le cœur de quelqu'un d'autre n'est pas toujours chose aisée...



Sortie: 21 Septembre 2022

Pages : 178

Prix : 7.20€

-----------------------------

Les sorties pour le mois de Septembre 2022 chez NobiNobi sont disponibles.