Soldats impériaux d'élite, les Death Troopers sont enfermés dans une armure de stormtrooper spécialisée avec une lueur sombre et inquiétante. Ces troupes servent de gardes du corps et d'exécuteurs pour des figures de proue, dont le directeur KrennicTM, un officier haut placé au sein de la division Advanced Weapons Research de l'Empire, et plus tard Moff GideonTM et d'autres.































Hot Toys dévoile sa nouvelle figurine Star Wars, avec la Death Trooper (Black Chrome).À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée de Death Trooper dans Star WarsArmure peinte en chrome noir brillant spécialement appliquéeEnviron 32,5 cm de hautCorps avec plus de 30 points d'articulationsCasque Death Trooper finement sculpté avec lunette et fonctions d'éclairage LED (lumière blanche, à piles)Neuf pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUne paire de mains pour tenir le fusil blasterTrois mains gestuellesArmes:Un fusil blasterUn pistolet blasterAccessoire:Support de figurine spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnageCostume:Une armure de Death Trooper méticuleusement conçueUn sous-vêtement en tissu de couleur noire et à textures multiplesUne ceinture avec pochettesUne paire de bottesJ'aime beaucoup cette couleur, je me souviens avoir vu des Gold, Silver et même une avec des décorations style porcelaine.Cette beauté sera disponible entre septembre 2022 - décembre 2022, pour 260€