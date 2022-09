THE KINGDOMS OF RUIN

TOME 5





Adonis et Doroka traversent des terres dévastées avec pour seul objectif l’empire de Rydia. La vengeance est-elle une bonne ou une mauvaise chose ?



Bien qu’ils ne partagent pas les mêmes convictions, leur périple les rapproche peu à peu. Et, alors qu’Adonis enterre des carcasses victimes de la révolution industrielle et mécanique, la jeune femme laisse échapper : « Je suis vraiment contente d’être à tes côtés. »



Parution : 2 septembre 2022

Collection : Dark Kana

Nb de pages : 178

Prix : 7.55€

UNDEAD UNLUCK

TOME 7





Andy et Fûko sont parvenus à capturer Autumn au terme d’un combat acharné.



Après avoir appris cette nouvelle, Juis va à la rencontre de Billy pour tenter de le convaincre de rejoindre sa cause. Mais comme il leur est impossible de trouver un terrain d’entente, ils n’ont d’autre choix que de s’affronter.



Enfin, Shen se retrouve face à Fang qui va lui dévoiler sa véritable identité…



Parution 2 septembre 2022

Collection Shonen Kana

Nb de pages 192

Prix : 6.95€

ONEIRA

TOME 2







Parution 2 septembre 2022

Collection Dark Kana

Nb de pages 192

Prix : 7.55€

ENTRE-DEUX

TOME 3







Parution 2 septembre 2022

Nb de pages 224

Collection Big Kana Life

Prix : 7.55€

NARUTO ROMAN

TOME 14





Naruto ne peut plus utiliser son chakra. Pour lui, les ninjas de Konoha se mobilisent et même Orochimaru apporte sa contribution avec un outil scientifique ninja ! Telle une spirale, Naruto emmène les autres avec lui, il partage et fait face aux situations sans jamais abandonner !



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 290

Collection Shonen Kana

Prix : 8.85€

CHACUN SES GOÛTS

TOME 5





Pour crâner devant ses copines, Rio mange avec elles la quasi-totalité des précieux biscuits de sa maman. Elle ne sait pas comment s’excuser et demande de l’aide à Yumi. La jeune femme, qui n’aime pas les enfants, accepte la demande farfelue de Rio de préparer des biscuits maison pour les offrir à sa maman afin de lui demander pardon.

Cette soudaine préparation de biscuits provoque chez Yumi une émotion mystérieuse.



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 160

Collection Big Kana Life

YUYU HAKUSHO (STAR EDITION)

TOME 6





L’intense affrontement entre Yûsuke et le maître du vent arrive à son dénouement. Cependant, alors que l’équipe d’Urameshi est en passe de perdre le tournoi, Kuwabara va sortir son groupe de cette crise !

Finalement, l’équipe d’Urameshi parvient à se qualifier pour les demi-finales, mais avant le combat, survient l’éclosion de l’oeuf de la créature spirituelle…

Et de leur côté, Kurama et Hiei entament les demi-finales dans des combats à couper le souffle !!



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 314

Collection Shonen Kana

Prix : 8.85€

THE YAKUZA'S GUIDE TO BABYSITTING

TOME 1





Kirishima est un yakuza surnommé « le démon » et ses missions finissent bien souvent dans un bain de sang.



Le boss du clan, qui en a marre de masquer les bévues de son subalterne, lui confie une mission qu’il ne peut refuser : prendre soin de sa précieuse fille, Yaeka, 7 ans.



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 148

Collection Big Kana

Prix : 7.55€

SHY

TOME 11







Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

DIAMOND IN THE ROUGH

TOME 2





Kai a réussi à contrer l’homme mystérieux qui manipule les pouvoirs de l’antimoine grâce au pouvoir du diamant ! La Guilde arrive en renfort, mais l’assaillant parvient à s’échapper.



Akeboshi et Kai continuent leur voyage avec pour nouvel objectif de trouver une arme pour Kai. Ils partent à la rencontre d’un armurier, connaissance de longue date d’Akeboshi, mais ils ne peuvent s’empêcher d’attirer les problèmes…



Kai réussira-t-il à sauver la mise grâce à l’un de ses talents cachés !?



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 204

Collection Shonen Kana

Prix : 7.55€

SHAMAN KING (STAR EDITION)

TOME 16





La majorité des équipiers de Hao se font tuer par Peyote. De son côté, Yoh va abandonner le tournoi et c’est ainsi que Hao sera désigné Shaman King…!

Le nouvel objectif de Yoh et de ses amis est alors d’empêcher que Hao fusionne avec le Great Spirit…



Parution 9 septembre 2022

Nb de pages 384

Collection Shonen Kana

Prix : 9.95€

DE NOUS, IL NE RESTERA QUE DES CENDRES

TOME 3

03









Parution 16 septembre 2022

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Prix : 12.90€

MORIARTY

TOME 14





La reine Victoria a confié à Sherlock la mission d’en finir avec le Prince du crime, par tous les moyens.



De son côté, William planifie sa mort, une mort qui rétablira la paix dans l’Empire britannique ébranlé par une guerre civile larvée.



Mais Sherlock compte bien sauver celui qu’il considère comme son véritable ami.



Alors que « le drame de Moriarty » est près d’atteindre son climax, les acteurs trouvent le temps d’exprimer leurs pensées et leurs sentiments, de revenir sur leur évolution… avant que Londres ne prenne feu !

Un incendie qui éclairera le dernier face-à-face du Prince du crime et de Sherlock Holmes !!



Parution 16 septembre 2022

Nb de pages 228

Collection Dark Kana

Prix : 6.95€

TALENTO SEVEN

TOME 1





À la manière de Bakuman, qui proposait une plongée dans le milieu de l’édition de manga au Japon, on suit ici le parcours d’Adel, qui rêve de devenir créateur de contenu pour partager sa passion du rétrogaming au plus grand nombre.



C’est mal parti : Adel n’a que 7 abonnées sur sa chaîne… Mais sa rencontre avec la star Benzou pourrait tout changer : le voilà recruté pour la Starweb Academy, un concours d’influenceur avec une place dans l’élite du Talento Seven à la clé.



Benzou place beaucoup d’espoir dans son champion, mais ce qu’il ignore, c’est qu’il a un gros défaut : Adel perd tous ses moyens devant une caméra…



Parution 16 septembre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Prix : 7.55€

FIRE FORCE

TOME 25





Une Torche humaine géante et un mystérieux pilier sont apparus ! À la veille du Grand Cataclysme, le combat pour la défense du monde débute en pleine mer !!



Le plan de destruction du monde du Grand Prédicateur entre dans sa phase finale ! Alors que le danger approche, les brigades Fire Force, les industries Haijima et les Hommes en blanc se rassemblent sur les côtes de l’empire de Tokyo. Quel est donc ce mystérieux pilier qui se dresse à l’horizon et quel secret cache au juste le Grand Cataclysme ? Les deux frères Shinra et Shô vont se retrouver face à face en première ligne !



Parution 16 septembre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

WILD POLICE STORY

TOME 1





Rei Furuya est un agent double, il a infiltré l’organisation des hommes en noir sous le nom de code « Bourbon » et, auprès de Conan, il se fait appeler « Amuro ».



Pour savoir comment il en est arrivé à cette délicate position, lisez ce récit en deux tomes. Le passé de « Bourbon » est expliqué ainsi que celui de ses amis de l’école de police qui semblent tous avoir, de près ou de loin, un lien avec Conan…



Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 144

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

MORDUE DE TOI

TOME 3







Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 168

Collection Shojo Kana

Prix : 6.95€

KOWLOON GENERIC ROMANCE

TOME 6





Reiko Kujirai se met à s’intéresser progressivement au monde. Pour quelle raison songe-t-elle à aller à l’étranger et à sortir de Kowloon ?

Elle a un désir secret : devenir « la version absolue » d’elle-même.



Dans l’ombre, le projet de Generic Terra avance.



Miyuki rompt avec Guen.

Des phénomènes étranges se succèdent : le matin n’arrive pas, Yômei retrouve son ancien visage…



Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 186

Collection Big Kana

Prix : 7.55€

WILD POLICE STORY

TOME 2







Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 162

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

THE ELUSIVE SAMURAI

TOME 4





Kiyohara Shinano-no-kami est le nouveau légat que l’empereur Go-Daigo a nommé à Shinano. Son arbitraire se révèle si insupportable que Hoshina Yasaburô, fidèle du dieu de Suwa, organise une rébellion dont il sait ne pouvoir sortir gagnant. Tokiyuki se rend auprès de lui pour le convaincre de renoncer, mais il s’adresse à des guerriers pour qui la mort au champ d’honneur représente un idéal esthétique… Quelle sera l’issue du combat ?



Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 200

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

DÉTECTIVE CONAN

TOME 100





Des cadavres non identifiés à la chaîne… Derrière ces crimes, l’Organisation des hommes en noir.



Les ennemis s’appellent Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, Kir et Rhum.



Au terme d’un combat cérébral sans précédent, la vérité éclate…







Parution 23 septembre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Prix : 6.95€

SAINT SEIYA - TIME ODYSSEY

TOME 1







Parution 30 septembre 2022

Nb de pages 64

Collection Classics

Prix : 13.50€

