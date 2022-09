À l’occasion du 40° anniversaire de la série anime Cobra, nous avons l’honneur de vous annoncer l’arrivée de son OST en vinyle !



Le vinyle contiendra toutes les musiques les plus emblématiques de la saga, avec un total de 16 pistes



La tracklist :

Vinyle – Face A

Secret Desire (Instrumental) 02:38:00

Cobra 02:58:00

Escape to Peace 03:12:00

Pastoral 01:37:00

Cosmic Dust 02:51:00

Window Shopping 02:07:00

Rush Hour 01:33:00

My Blue Little Angel 04:02:00





Vinyle – Face B

Twilight Memory 03:35:00

Seesaw Game 01:45:00

Turning your Back on the Sunset 01:58:00

Mirage 03:33:00

Joyful Voyage 01:23:00

Special Moment 02:57:00

Whispers of the Devil 02:27:00

Secret Desire 03:43:00

Fans du plus grand corsair de l'espace, créé par Buichi Terasawa, Kana annonce l'arrivée en vinyle de la soundtrack dès le 5 Décembre 2022.