Une combinaison électrisante de mort et de beauté, la statue Frankie Reborn entièrement sculptée est vraiment la somme de ses parties ! Mesurant 16,5 pouces de haut et 17,3 pouces de large, cette mariée réanimée s'allonge luxueusement sur les genoux du Body Snatcher, une sculpture de chaise originale inventée par l'artiste Martin Meunier. Sa conception mécanique et scientifique folle contraste parfaitement avec le cadavre doux et tout en courbes retirant ses bandages roses pour révéler l'éclat de sa création.





Frankie elle-même est basée sur le portrait du modèle Tiah Eckhardt et présente d'incroyables détails de sculpture et de peinture pour donner vie à cette beauté bizarre. Elle est enveloppée de bandages roses scintillants, maintenus ensemble par des agrafes et des points de suture en or rose. Sa peau vert clair a également un éclat nacré, ce qui la rend accrocheuse sous tous les angles. Alors qu'elle se déballe, on peut voir un tatouage de jambe de Maria, la femme mécanique de Metropolis de Fritz Lang. Enfin, Frankie a quelques boulons cachés dans ses cheveux rehaussés et une paire d'escarpins roses à plateforme, faisant de cette monstresse un spectacle irrésistible de la tête aux pieds !





















Sideshow dévoile une sublime statue pour la fiancée de Frankenstein, Frankie Reborn, la statue est désigné par Olivia De Berardinis.La statue mesure 41,9 cm de hauteur pour, 43,9 cm de largeur et 18,3 cm de profondeur, c'est plutôt pas mal. Entièrement en résine, j'aime beaucoup le tatouage de l'androïde de Metropolis sur le mollet.Pour le prix, c'est plutôt correct, avec un prix qui ne devrait pas dépasser les 800€.