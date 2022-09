S'il y a bien un jeu que j'attendais pour le mois d'août 2022, c'est bien Destroy All Humans 2 Repobed. Alors, oui, il y a aussi Saints Row (d'ailleurs, encore merci à l'ami Edarn), ou encore la surprise Thymesia (je vous en parle bientôt), il y a tellement de jeux qu'il faut faire des choix et le Black Forest Games était indispensable.Ce qui étonne lors de l'écran titre, c'est l'option multijoueur, qui nous propose trois modes de jeux, Histoire coopératif, Mode Duel et Tennis psychokinésiste. Malheureusement, car j'ai bien cru au début avoir affaire à un multijoueurs ou j'allais pouvoir traverser les différents lieux du jeu avec un pote tranquille qui habite à environ 100km de la maison, eh bien non. Le multijoueur se fera sur le canapé, car uniquement disponible en local en écran scindé à l'ancienne. Alors, ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire, mais je suis un peu chiant et l'écran coupé en deux me fait un peu quitter le jeu et pour être honnête ça me fait un peu chier. Les différents jeux du multijoueur sont quand même plutôt sympa, mais perso, je ne vais pas y rester des heures.Ce que je veux, c'est le solo, car Destroy All Humans ! est avant tout, un jeu solo, donc direction "commencer une nouvelle partie", avec quatre modes de difficultés Recrue, Vétéran, Mercenaire et Conquérant. Pour ma première partie, ce sera en mode Vétéran, fait pas déconner, je suis là pour le fun, pas pour être frustré comme sur Thymesia (c'est mon dernier jeu dur). On commence l'aventure en 1969, dix ans après le premier jeu, un petit récapitulatif, nous rappelle les missions que l'on a effectué lors du premier jeu avec Crypto.La première mission, comme souvent sert de didacticiel, les commandes sont très simples, surtout si vous êtes un habitué de la série.Visuellement, le jeu est très correct, j'ai même l'impression qu'il est plus beau que le remake sorti il y a quelques années. Le design des personnages, fait penser à un look cartoon et ça rends bien. Les différentes Map sont assez énormes, vous passerez par San Francisco, Londres, le Japon et d'autres destinations, je ne vais pas vous cachez le plaisir de la découpe. Alors, oui, il n'est pas parfait, pas mal de clipping, surtout au Japon et une caméra parfois capricieuse.Au niveau des armes, c'est toujours du grand nawak, ma préférée reste quand même la Sonde anale, c'est tellement n'importe quoi, que j'adore. Le Dislocateur est pas mal aussi, il permet de verrouiller sur un ennemi ou un véhicule et de tirer un disque qui s’attachera à votre cible et la fera rebondir et subir de lourds dégâts. Ensuite, les disques retournent toujours automatiquement dans le chargeur de l’arme. Bref, il y a une 9 armes dans le jeu, 9 façons différentes de défoncer de l'humain, avec fun et élégance !!Le scénario nous offre pas mal de rebondissements, avec des seconds rôles très bien écrit et des missions aussi absurdes que les armes du jeu. Si vous aimez l'humour noir et un peu crade, vous allez être servis, perso j'adore. Si vous voulez finir le jeu à 100%, il vous faudra une bonne dizaine d'heures de jeu, il y a énormément de collectibles à trouver, entre les affiches, les vinyles et les artworks, vous en aurez pour très longtemps.Si vous êtes prêt à foutre le bordel dans les villes, détruire immeubles, des monstres, des robots, mais surtout des humains, Destroy All Humans 2 Repobed vous fera oublier la journée de merde que vous venez de passer au boulot.