1575 : À Dawnbrook, en Angleterre, William doit prouver l'innocence de sa femme Twyla, qui est accusée d'être une sorcière. William doit traquer la vraie sorcière si Twyla doit être épargnée, mais des événements surnaturels les font tous les deux paraître condamnés...

Le film britannique Witch se dévoile avec un trailer et une affiche. Le film est réalisé par Craig Hinde et Marc Zammit à partir d'un scénario écrit par Craig Hinde basé sur une histoire de David Baboulene (consultant), Craig Hinde et Marc Zammit. Produit par Craig Hinde, Eamon Yates, Marc Zammit et Tony Zammit.La production Skylark Vision met en vedette Russell Shaw, Sarah Alexandra Marks, Ryan Spong, Fabrizio Santino, Mims Burton, Anto Sharp, Daniel Jordan, Jane Hamlet, Daniel Howard et Nell Bailey.