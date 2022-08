De nouvelles éditions d'Aliens: Fireteam Elite sont également disponibles avec le lancement de l’extension Pathogen :



L'Ultimate Edition, qui inclut Aliens: Fireteam Elite, l'extension Pathogen et les cinq DLC cosmétiques de l'Endeavor Pass.



L'Ultimate Edition Upgrade, qui permet aux détenteurs du jeu de base Aliens: Fireteam Elite de passer à l’Ultimate Edition ajoutant l’extension Pathogen ainsi que les cinq DLCs cosmétiques de l'Endeavor Pass.



Pathogen introduit une toute nouvelle campagne, marquée par les ravages du Liquide Noir issu de l'univers d'Alien. Cet agent pathogène agit non seulement sur la faune et la flore locales, mais aussi sur tous les Xénomorphes exposés. Ces derniers se mettent alors à chasser et à tuer tout ce qu'ils trouvent, y compris les Xénomorphes n'ayant pas encore muté.



La bande-annonce dévoile aux joueurs ce qui les attend dans Pathogen, et tout particulièrement le tout premier combat de boss. Des escouades de trois personnes devront s'aventurer au cœur d'une ruche ennemie pour y affronter une terrifiante Reine Xénomorphe.







En plus du grand nombre de cosmétiques, d'armes et d'accessoires d'armes, chaque joueur recevra gratuitement le mode Hardcore. Ce nouveau mode mettra vos compétences à l'épreuve d'affrontements toujours plus acharnés, au risque de vous coûter une mort permanente. Et grâce au Crossplay introduit dans la mise à jour de juillet, vous n'aurez aucun mal à former votre escouade avant de passer à l'action !

Cold Iron Studios, Focus Entertainment et 20th Century Games, dévoile la toute nouvelle extension d'Aliens: Fireteam Elite, l'extension Pathogen disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.Aliens: Fireteam Elite, l'extension Pathogen, l'Ultimate Edition et l'Ultimate Edition Upgrade sont déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.