Au-dessus des édifices imposants et majestueux de la ville moderne de Metropolis et de l'édifice emblématique du Daily Planet, avec son costume classique bleu et rouge indubitable, son résident et protecteur le plus célèbre est suspendu, flottant au-dessus des nuages, amenant doucement son âme sœur bien-aimée tenant son corps à côté à son. En perdant presque une de ses chaussures, tenue seulement par le bout des doigts, la belle journaliste d'investigation s'en moque bien, se sentant plus qu'en sécurité dans les bras de son homme d'acier. Célébrer l'amour avec l'un des couples les plus emblématiques de la culture pop

Envoyé sur Terre depuis la planète mourante Krypton alors qu'il était bébé, Kal-El a été retrouvé par les fermiers Martha et Jonathan Kent et élevé comme son fils, Clark. Au fur et à mesure que Clark grandissait, le rayonnement du soleil jaune de la Terre lui donnait des pouvoirs extraordinaires qu'il gardait cachés. Désormais adulte, il utilise ses pouvoirs pour protéger son monde adoptif de Superman et agit comme journaliste reporter au journal Daily Planet, où il rencontre Lois Lane, une femme forte et affirmée, capable de gérer des situations dangereuses à la recherche de grands des articles. Au début, Lois était déchirée par son intérêt romantique pour Superman et Clark Kent, sans savoir qu'ils étaient le même homme. Finalement, Clark Kent a révélé la vérité et ils se sont mariés.

ron Studios vient de dévoiler une statue de maboule pour le Kryptonien le plus célèbre de la planète. Bon, tout n'est pas que perfection sur cette statue, j'ai l'impression que le socle n'est vraiment pas terrible, alors que les visages sont réussis. D'habitude, les visages ne sont vraiment pas oufs, mais là, c'est le socle, il faudra voir ça en vrai, avec le produit final.La partie la moins convainquante de la statue, le socle qui m'a l'air à peine travaillé. C'est vraiment dommage, car ça aurait pu être une vraie merveille.Le prototype de la statue a été dévoilé lors d'un event au Brésil. Nous avons affaire à une belle statue, bien modélisée, enfin sauf le socle. Les visages sont réussis, la pose est ultra belle, je me demande comment elle va tenir, un pex (je ne sais pas l'écrire, si vous avez une idée) ou plusieurs.Le prix pour ce genre de statues est plutôt correct, enfin si le socle devient plus sympa, 699.99€ pour une sortie au deuxième trimestre 2023.