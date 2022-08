Seagate dévoile de nouveaux DD, avec cette fois Spider-Man à l'honneur. Enfin il n'y a pas que Spider-Man, nous retrouvons aussi Ghost-Spider (Gwen Stacy) et Miles Morales.Pour le moment, pas de prix, mais les DD auront au maximum 2To de données.

posted the 08/30/2022 at 03:06 PM by leblogdeshacka