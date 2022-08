Petit avis sur la batterie externe de chez TrustOn commence avec la boîte, simple et efficace, j'aime beaucoup la couleur de la batterie. Ça peut paraître anecdotique, mais ma bonne couleur, fait toute la différence d'un produit et là, c'est du tout bon.À l'arrière, les traditionnelles caractéristiques du produit.À l'intérieur, nous retrouvons une notice papier et un câble USB type C.La batterie permet de recharger aussi bien votre téléphone, iPhone ou une autre marque, tous les mobiles sont compatibles. Mais la chose qui peut être sympa aussi, c'est bien de pouvoir charger sa manette PlayStation 5. Car on ne va pas se le cacher, la manette de la PlayStation 5 se décharge à une vitesse folle. D'où le fait que je me suis pris une batterie externe, pour ne pas avoir à brancher ma manette entre les parties. Bon, la batterie me sert aussi pour mon téléphone, car ma batterie se décharge elle aussi très vite.Nous retrouvons, les connectiques habituelles avec un port USB-C, un port USB-A et le dernier port en micro-USB.Le design est réussi, je trouve, j'aime particulièrement, le revêtement de cette batterie externe. Pour ce qui est du bouton d’allumage de l’appareil, nous le retrouvons sur le côté gauche, 4 LEDs identiques combien il reste d'autonomie. Perso, j'ai réussi à charger mon téléphone à bloc, alors qu'il me restait moins de 10% et j'ai pu aussi charger un peu ma manette Play 5.