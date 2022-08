En ce moment, je me refais les épisodes de la série Whitechapel de 2009 je crois. Donc, je partage pour ceux qui aiment et qui ne connaissent pas. Une série sur le célèbre meurtrier Jack l'Éventreur, enfin, un copycat, à notre époque. Enfin a notre époque en 2009 !Apparemment, il y a 4 saisons, mais j'en vois que 3.

posted the 08/29/2022 at 09:36 PM by leblogdeshacka