La vidéo présente les tout nouveaux éléments de la campagne histoire dans laquelle les joueurs devront se confronter à un nouvel adversaire connu sous le nom de Cultistes, un groupe d'humains dérangés qui se battent pour l'ascension des Infestés. Pour aider à combattre cet adversaire inconnu, un nouveau personnage appelé Dan le "Prophète”, un prédicateur autoproclamé de la fin des temps armé jusqu’aux dents, fera son apparition. Le nouveau DLC comprend également 8 skins de personnages et 12 skins d'armes exclusifs, ainsi que de nouvelles armes, accessoires et cartes. Enfants du Ver sera disponible le 30 août, et sera inclus dans le Passe annuel de Back 4 Blood, Back 4 Blood : Édition Deluxe, Back 4 Blood : Édition Ultimate, ou via un achat séparé.

Le nouveau DLC de Back 4 Blood, Extension 2 : Enfants du Ver se dévoile avec un trailer.