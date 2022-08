La série événement de la rentrée, Tokyo Vice du producteur Michael Mann, se date enfin sur Canal+. Nous pourrons découvrir la série, dès le 15 Septembre en exclusivité sur Canal+.La série est basée sur l’histoire vraie du journaliste Jake Adelstein.Au casting nous retrouverons, Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi et Tomohisa Yamashita

Dans les années 90, et alors qu’il cherche à se faire engager dans un grand quotidien, il fait la rencontre d’un inspecteur du Département de la Police métropolitaine de Tokyo qui lutte contre le crime organisé. Si cet homme devient rapidement son mentor, il lui ouvre aussi la porte du monde de la mafia japonaise. Dans le même temps, Adelstein croise la route de Samantha, une autre expatriée qui officie en tant qu’hôtesse dans un club réputé de la ville, et Sato, un yakuza dont le clan contrôle cet établissement….

Like

Who likes this ?

posted the 08/28/2022 at 12:12 PM by leblogdeshacka