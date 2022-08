« Microids Records et ce nouveau pôle Entertainment montrent notre volonté de développer les marques et contenus du groupe Microids, au-delà du monde du jeu vidéo », déclare Frédéric Claquin, VP Entertainment au sein de Microids. « Pouvoir lancer ce label avec deux bandes originales d’Inon Zur est un plaisir et un honneur non dissimulé, particulièrement à l’occasion des 20 ans de la saga Syberia ! »

« La création de ce label par Microids, partenaire de longue date, illustre à merveille le fait que la musique est un élément crucial du processus de développement de leurs jeux vidéo » ajoute Inon Zur. « En tant qu’artiste et compositeur, je ne peux que me réjouir de cette belle initiative ».

« Ce lancement constitue une étape majeure dans l’histoire de Microids » poursuit Stéphane Longeard, CEO de Microids. « Nous avons toujours eu à cœur de proposer des bandes originales qui rendent hommage aux licences des jeux que nous créons, en collaborant notamment avec des artistes reconnus comme Inon Zur, et nous sommes conscients de l’importance que revêt l’atmosphère musicale auprès des joueurs. Il nous tarde de dévoiler les prochaines bandes originales que nous proposerons aux fans ! »

Acteur incontournable de l’industrie du jeu vidéo, le groupe Microids poursuit sa stratégie de diversification et de développement, et a le plaisir d’annoncer ce jour la création de Microids Records. Ce nouveau label de musique au sein du groupe aura pour mission d’éditer les bandes originales des jeux Microids et de réaliser des collaborations autour des titres de l’éditeur, avec des artistes et compositeurs issus de différents univers.Par ailleurs, la création de ce label marque le lancement d’un pôle Entertainment au sein du groupe Microids, qui aura pour but de porter une grande variété de projets dans l’univers de la musique, de l’audiovisuel et du merchandising. La direction de ce pôle est confiée à Frédéric Claquin (ex TF1, créateur d’ARTitude…), producteur et éditeur indépendant depuis plus de 20 ans.En 2021, le groupe Microids a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 55 millions de dollars, résultant de sa stratégie d’expansion et de développement déployée depuis plusieurs années. Cette stratégie s’est notamment appuyée sur la signature de licences fortes reconnues à l’échelle mondiale (Agatha Christie, Goldorak, Garfield, Les Schtroumpfs…), mais aussi en faisant croître sa présence à l’international via un fort réseau de partenaires distribution et l’ouverture de bureaux de représentation dans des territoires clés comme l’Allemagne, le Japon et la Chine. Ce développement se traduit aussi par la diversification de plus en plus importante de son activité, notamment par son fort rapprochement avec la société Plastoy, spécialiste des figurines de collection sous licence, et aujourd’hui par la création du pôle Entertainment et du label Microids Records.Les bandes originales de Syberia 2 et Syberia 3, réalisées par le compositeur de renom Inon Zur (Fallout, Dragon Age, Prince of Persia…), constitueront les deux premiers albums à intégrer le catalogue de Microids Records.