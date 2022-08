est la nouvelled’Urban Comics est maintenant disponible partout. Au programme, des titres de super-héros, du polar, de la S-F, du fantastique ou de la Fantasy.Le détail complet des titres disponibles en librairie :de S. Snyder & G. Capullo – 5,90 € – 176 pages– Deuxième partie[/g] de S. Snyder & G. Capullo – 5,90 € – 176 pagesde G. Johns et A. Kubert – 5,90 € – 176 pagesde B. Bolland, A. Moore, E. Brubaker & D. Mahnke – 5,90 € – 128 pagesde S. Murphy – 5,90 € – 224 pagesde W. Ellis & D. Robertson – 7,90 € – 304 pagesde W. Ellis & D. Robertson – 7,90 € – 320 pagesde A. Moore & D. Gibbons – 9,90 € – 416 pagesde M. Buckingham, L. Medina & B. Willingham – 9,90 € – 400 pagesde M. Buckingham & B. Willingham – 9,90 € – 416 pagesC'est disponible sur Amazon et Fnac

Like

Who likes this ?

posted the 08/26/2022 at 08:41 PM by leblogdeshacka