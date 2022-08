Après le programme de Disney+ pour le mois de septembre 2022, voici venu le programme de Netflix pour septembre 2022. Pour moi m, pas grand chose, comme souvent sur Netflix, je mate pas mal de série Coréennes, car je ne trouve pas mon bonheur sur cette plateforme ou alors très rarement. Mais le film Blonde, j'ai bien envie de le voir, même si Ana de Armas commence à être un peu trop partout.Détox - Avec Tiphaine Daviot et Manon AzemJoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean - Épisodes 13 à 24Flash - Saison 7Dragons 2 (2014)Connasse, princesse des cœurs (2015) - Avec Camille CottinMamma Mia! - Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan et Colin FirthKingdom - Saison 3Barbie : Un merveilleux NoëlBarbie et le Secret des sirènesHow HighClueless (1995) - Avec Alicia Silverstone et Paul RuddDevil in OhioDans la famille Sexy…Chef's Table: PizzaOggy et les Cafards Nouvelle GénérationThe Anthrax AttacksSous emprise - Avec Sofiane Zermani et Camille RoweCobra Kai - Saison 5Hartley, cœurs à vif (2022)Destin : La Saga Winx - Saison 2Les Murs vagabondsSi tu me venges… - Avec Maya Hawke et Camila MendesLove Is Blind: After the Altar - Saison 2Snabba Cash - Saison 2Le Sauvetage de l'impossibleAthena - De Romain GavrasPokémon : Les chroniques d'ArceusFullmetal Alchemist : La dernière alchimieDynastie - Saison 5Séduction haute tension : BrésilBlonde - Avec Ana de ArmasInside the World's Toughest PrisonsEntergalactic - Le programme d'animation avec Kid Cudi et Kenya BarrisCyberpunk: Edgerunners