Vendredi 2 septembre



Films FR

Edmond

L'École buissonnière

Le prénom

RRRrrrr!!!



Mercredi 7 septembre



Séries

Grey's Anatomy - Station 19 - Saison 5

Sherlock - Saisons 1 à 4



Jeudi 8 septembre



Disney+ Originals

Cars : Sur la route

Les aventures extraordinaires de Bertie Gregory

Marvel Studio Rassemblement : Le making of de Thor: Love and Thunder

Mike

Mon adolescence

Obi-Wan Kenobi : Le retour d’un Jedi

Pinocchio

Wedding Season

Welcome to the Club



Film

Les Nouveaux Mutants



Séries

La zone : objectif survie

Spidey et ses amis extraordinaires

Tierra Incógnita



Mercredi 14 septembre



Série

American Crime Story - Saison 3



Vendredi 16 septembre



Films

Négociateur

Rushmore



Films FR

Didier

Les Invisibles



Mercredi 21 septembre



Disney+ Originals

Andor



Séries

Rookie Cops

The Resident - Saison 4



Jeudi 22 septembre



Série

Les Kardashian - Saison 2



Vendredi 23 septembre



Films

Ad Astra

The Binge



Films FR

Jean de Florette

Manon des sources



Mercredi 28 septembre



Séries

Les petits champions : Game Changer - Saison 2

The Gifted »- Saison 2

The Old Man



Vendredi 30 septembre



Films

Hocus Pocus 2

Les Stagiaires

Wedding Nightmare



Film FR

Un bonheur n'arrive jamais seul

Le programme de Disney+, pour le mois de Septembre 2022 est maintenant dévoilé. Pas mal de bonnes choses à se mettre sous la dent, sur Disney+ pour ce mois de Septembre.