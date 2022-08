En 1978, la société Toei du Japon a publié l'une des versions les plus excitantes et uniques de Spider-Man à avoir jamais honoré les écrans de cinéma. Mélangeant le héros de la toile de Marvel avec des machines robotiques géantes, appelées «Mecha», les fans ont été initiés à une prise unique sans précédent. Après avoir été mordu par une araignée radioactive, le motard Takuya Yamashiro se transforme en super-héros Spider-Man. En collaboration avec Interpol, Spider-Man combat les forces maléfiques de l'Armée de la Croix de fer. Ayant reçu un costume spécial, Spider-Man peut accéder à un vaisseau spatial appelé Marveller, qui à son tour peut se transformer en un puissant robot appelé Leopardon. Se dressant à plus de 60 mètres de haut et pesant 25 000 tonnes, le Leopardon transporte un certain nombre d'armes, dont la majestueuse épée Vigor ! Un titan prêt pour n'importe quelle bataille !





La « marque d'expérience de divertissement » de Beast Kingdom est prête à libérer le Leopardon classique dans le cadre de la série Master Craft de statues haut de gamme. D'une hauteur de 42 cm, le design détaillé est une reconstitution parfaite du Mecha sur le thème de Spider-Man. L'épée signature « Vigor » est accompagnée des accents classiques d'or et de noir, également inclus sur le bouclier détaillé ainsi que sur le corps. Limité à seulement 3 000 pièces dans le monde, le design complexe offre aux fans le parfait objet de collection, adapté à tout collectionneur haut de gamme.









Si vous êtes fans de Tokusatsu, vous connaissez sans doute Leopardon, le méga robot de la mort de Spider-Man. Enfin, Spider-Man dans sa version Japonaise, qui a été diffusée dans les années fin 1970.Le studio Beast Kingdom, propose un Leopardon de plus de 40cm, pour un prix assez peu élevé.La qualité à l'air quand même folle, avec un peint job de qualité et une modélisation qui reprend le design du robot des années 70.Le tout en résine, pour une hauteur de 42cm, perso, il y a de fortes chances que ça débarque à la maison. Même si je n'ai toujours pas fait ma Gaming Room, elle est toujours au stade bordel.Pour le prix, nous sommes sur du 250€ sans les frais de port. Ce sont les prix pratiqués par la marque Beast Kingdom pour ses différentes statues.Seulement 3000 exemplaires monde pour cette statue.