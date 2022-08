La nouvelle souris de chez Roccat, la Kone XP Air, présentation.On commence, comme d'habitude avec la boîte. Le packaging est réussi, les couleurs sont éclatantes et surtout, ça donne envie de mettre ça dans son panier de course.À l'arrière de la boîte, pas de surprise, les différentes caractéristiques de la bête.Au niveau du design, nous sommes en terrain connu, la bête reprend le design de la gamme Kone de chez Roccat.La surface au niveau de la paume est en plastique transparent, ce qui nous laisse voir les différentes couleurs de la souris, une fois allumé.On retrouve quatre touches sur cette Kone XP Air, avec les traditionnels clics gauche, clic droit, molette rétroéclairée et un bouton de réglage de la sensibilité du capteur.Sur le côté, nous retrouvons 5 boutons programmables et actionnables via le pouce.La prise en main est comme sur toutes les souris Roccat, très agréable, si vous avez une petite main, l'ergonomie est pas trop mal non plus. Comme d'habitude, nous sommes sur une souris qui se veut pour des mains "classiques", ou pour droitier. Car les gauchers auront un peu de mal au début, mais après un peu de pratique, ça devrait normalement aller bien mieux.Pour le poids, nous sommes sur une souris qui pèse 99 grammes, c'est vraiment très léger.Comme toujours, Roccat embarque sa technologie owl eye, pour le capteur, ça répond au doigt et à l'œil. La sensibilité maximale du capteur est de 19 000 DPI, ce qui est très correct pour jouer aux jeux vidéo. Après, pour la bureautique, il faudra le baisser vers les 600 DPI, sinon, impossible de voir le curseur sur l'écranLes switchs de la Roccat Kone XP Air sont des switchs optical titans, ce qui nous permet d'avoir zéro temps de latence en jeu et ça c'est hyper agréable.Le gros plus, c'est aussi la station de recharge qui est incluse dans le pack. Une fois chargée à bloc, la souris peut tenir plus de 80h sans aucun souci.Encore une souris de qualité de la part de Roccat, qui maîtrise vraiment ses différents produits. Si vous êtes un gamer full PC, elle est vraiment très sympa et l'ergonomie pour les grandes mains est top.