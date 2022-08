L’histoire commence dix ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith, dans lesquels Obi-Wan Kenobi a fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur et est devenu le maléfique Seigneur Sith, Dark Vador.

Disney+ proposera un documentaire sur les coulisses de la série Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return dès le 8 septembre.