Jeux Vidéo

« PlayStation, c'est une plaisanterie ? Vous nous prenez pour des clowns ?



C'est quoi la prochaine étape? God Of War sur la boutique Microsoft ? GOW dans le GP ?



Il est temps pour Jim Ryan d'aller voir ailleurs, loin de Playstation»

il semble que la disparité des plates-formes de jeux vidéo appartiendra bientôt au passé.

Le singulier monde ouvert de Hideo Kojima, Death Stranding, a récemment été annoncée pour le Xbox Game Pass PC le 23 août 2022. Au lancement, le jeu était une exclusivité PlayStation 4 qui a fait son chemin vers le PC quelques mois après le la version initiale du jeu.Death Stranding est l'un des jeux en monde ouvert les plus uniques que l'on a pu découvrir dans le jeu vidéo moderne. Selon Kojima-san, le jeu est le premier jeu "de type Strand" (le "système de volet social" mit en avant par Kojima) qui, au lieu de plonger les joueurs, les unira à travers l'histoire et les mécanismes de jeu.Bien que le jeu n'ait pas réussi à gagner un large attrait auprès des joueurs, principalement en raison de certaines actions répétitives, il présentait toujours des idées incroyables rarement vues dans les jeux vidéo AAA modernes. Pour cette seule raison, Death Stranding est certainement un jeu que les joueurs devraient expérimenter par eux-mêmes au moins une fois.Maintenant, étant donné que le jeu fera partie du Xbox Game Pass pour PC, les abonnés pourront enfin découvrir la nouvelle vision de Kojima-san sur le gameplay en monde ouvert avec un récit vertigineux sans avoir à payer de supplément. Alors que la plupart sont enthousiasmés par l'arrivée du jeu sur Game Pass, certains fans ont exprimé leur profond mécontentement face à l'annonce.*****************Chose intéressante, Death Stranding a été l'un des premiers titres exclusifs PlayStation 4 à se rendre sur PC, et ensuite les studios PlayStation ont porté un certain nombre des titres phares sur les plate-forme de jeux que sont les PC. Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War ont tous débarqués sur PC.Récemment, Marvel's Spider-Man Remastered a également rejoint la gamme d'exclusivités PlayStation qui ont été portées sur PC. Des joueurs ont applaudi PlayStation pour son évolution vers le monde du jeu sur PC, permettant à un public entièrement différent de joueurs de découvrir certains de leurs meilleurs titres. Cependant, d'autres joueurs ont critiqué la décision de PlayStation de porter ses jeux phares sur PC.Une réaction similaire peut être observée avec de l'annonce de l'arrivée de Death Stranding sur le Xbox Game Pass. Permettre à plus de joueurs de découvrir, ce qui peut facilement être décrit comme l'un des jeux vidéo d'action-aventure en monde ouvert les plus intrigants, ne peut jamais être une mauvaise chose, et pourtant, certains fans inconditionnels de PlayStation sont assez mécontents de l'arrivée du jeu sur le service d'abonnement de Microsoft.Certains joueurs s'en sont même pris à Kojima Productions et à Hideo Kojima en personne.S'il est regrettable de voir certains joueurs ne pas accueillir favorablement l'idée qu'un jeu soit disponible sur une autre plateforme, avoir des exclusivités sur une seule machine repose sur un raisonnement compréhensible. Les jeux exclusifs sont un mal nécessaire pour stimuler les ventes d'une console. Mais verrouiller un jeu vidéo derrière une plate-forme particulière n'est jamais bon pour personne, que ce soit l'éditeur, le développeur ou les joueurs eux-mêmes.Source : https://www.sportskeeda.com/esports/news-is-kind-joke-playstation-fans-happy-death-stranding-debuting-xbox-s-pc-game-pass