SEGA et Picturestart annoncent les adaptations cinématographiques de Space Channel 5 et Comix Zone.

Comix Zone , une adaptation du jeu de console culte qui a été si influent pour tant de personnes au fil des ans, suit un créateur de bandes dessinées blasé et un jeune écrivain de couleur queer qui, lorsqu'il est aspiré dans le dernier numéro de sa populaire série, doit mettez de côté leurs différences pour empêcher un super-vilain dangereux de semer la destruction complète – et dans le processus, explorez avec esprit le pouvoir en constante évolution de la narration elle-même. Comix Zone sera écrit par Mae Catt

posted the 08/20/2022 at 11:45 AM by leblogdeshacka