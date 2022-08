Le célèbre détective Sherlock Holmes, virtuose de la logique et de la déduction, chantre des preuves et des indices, a fait la gloire internationale de Sir Arthur Conan Doyle. Et pourtant, l'écrivain britannique se passionnait pour le spiritisme, les fées, les fantômes et l'étrange... C'est dans ces brumes de la raison qu'il nous plonge avec ce recueil d'histoires mystérieuses. On y rencontre des monstres infestant le ciel par-delà les nuages, un fantôme éperdu d'amour errant la nuit dans le Louvre, un cadavre à la recherche de sa main coupée ou une belle jeune femme condamnant à mort ses amoureux... Dix contes fantastiques et poétiques pour échapper à la rationalité de notre monde moderne. Une anthologie préfacée et documentée par Francis Lacassin Seconde préface de François Angelier Illustration originale de couverture : Elene Usdin

