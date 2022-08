“The Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail.” – Grand Inquisitor













Hot Toys dévoile une nouvelle figurine tirée de la série Star Wars Obi-Wan, avec le Grand Inquisitor.On ne sait pas grand-chose du Grand Inquisiteur de l'Empire. Le Pau'an est le chef d'un groupe d'élite d'interrogateurs et de chasseurs sensibles à la Force chargés de traquer les survivants Jedi qui ont échappé à l'Ordre 66. Il relève directement de Dark Vador. Comme son supérieur, l'Inquisiteur est un personnage intimidant, vêtu de noir et brandissant un sabre laser rouge à double lame.À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée du Grand Inquisiteur dans Star Wars : Obi-Wan KenobiSculpture de tête nouvellement développée avec des yeux et des oreilles rouges emblématiquesExpression faciale très précise, tatouages ​​faciaux et texture de peau détailléeEnviron 30 cm de hautCorps avec plus de 30 points d'articulationsSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains détenduesUne paire de mains pour tenir le sabre laserUne main gauche ouverteUn poing droitChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainCostume:Une cape d'officier impérial de couleur noire avec doublure intérieure bordeaux et motifs noirsUne armure de poitrine de couleur noire éclairée par LED avec badge (à commande électrique)Une chemise de couleur gris foncé avec des armures d'épauleUne paire de pantalons d'officier impérial de couleur gris foncé avec des armuresUne paire de gantelets de couleur noireUne ceinture de couleur noire avec effet réfléchissant lumineuxUne paire de bottes de couleur noireArmes:Un sabre laser rouge éclairé par LED (électrique) avec double lamesUne paire de lames de sabre laser de couleur rouge en mouvement (attachable à la poignée)Une poignée de sabre laserAccessoires:Une miniature hologramme de Dark VadorUn holoprojecteurSupport de figurine spécialement conçu avec plaque signalétique du personnageLe tout pour 260€ sans les frais de port, pour une sortie Oct 2023/Mar 2024