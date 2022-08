La série sur les coulisses se poursuit avec l'épisode 4 : “True to Form”, dans lequel Tina Nischan, Principal Mocap Specialist, et Tim West, Lead Animator, présente le travail effectué pour donner vie au paddock. Il a permis de créer une expérience authentique et plus vraie que nature dans F1 Manager 2022.



Les joueurs sont accueillis au studio pour la journée, ils sont plongés au cœur même de l'émotion de la F1 grâce à une impressionnante technologie de capture de mouvement. Des célébrations sur le podium aux réactions en direct après un dépassement réussi, F1 Manager 2022 reproduit les plans de caméra télévisuels vus par les fans du monde entier dans ses moments les plus dramatiques.



Frontier a réuni un groupe de professionnels de la capture de mouvements et a utilisé de véritables composants de voitures de F1, ce qui a permis d'offrir une réelle profondeur d'immersion au sein du centre d'activité du week-end de course. C'est entre autre ainsi que Frontier a créé une expérience réaliste de la F1, avec des conceptions de véhicules adaptées aux changements de réglementation de 2022, des circuits détaillés, des sons provenant de radios d'équipes réelles et des scans 3D des vingt pilotes de F1 de 2022.



Frontier a rejoint l'écurie française BWT Alpine F1 à Silverstone, et a travaillé depuis les stands pour s'assurer que les éléments clés d'un week-end de course, tels que les arrêts au stand, étaient fidèlement reproduits dans le jeu. Le mécanicien en chef de Fernando Alonso, Jonny Goodenough, et Louise Turner, Team Inspector, rejoignent l'équipe pour discuter de leurs rôles au sein d'Alpine et de l'importance des arrêts au stand. Dans F1 Manager 2022, comme dans la réalité du sport automobile, un arrêt au stand bien orchestré peut faire la différence entre le succès et la déroute. Les joueurs devront utiliser toutes leurs capacités tactiques pour adapter leur stratégie à la volée, en investissant dans leurs ingénieurs de course et en gérant l'entraînement de leur équipe de stands pour limiter le risque d'erreur.

En attendant la sortie du jeu F1 Manager 22, prévue pour le 30 août et le 25 août pour les joueurs ayant effectué une précommande.Le développeur Frontier Developments, nous dévoile aujourd'hui sa quatrième vidéo des coulisses de F1 Manager 2022.Le jeu sera également disponible en version physique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.