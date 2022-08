Gotham Knights est un tout nouveau jeu action-aventure en monde ouvert à la troisième personne qui met en scène la Batman Family et propose aux joueurs d'incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros DC entraînés et qui aura pour mission de protéger Gotham City, pour donner suite à la mort de Batman.



Batman est mort. Un monde criminel a envahi les rues de Gotham City. Il appartient désormais à la Batman Family de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d’inspirer la peur à ses criminels. Résolvez les mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville et triomphez de célèbres vilains dans des affrontements épiques. Votre héritage commence maintenant.



Devenez le nouveau Chevalier Noir.

Le jeu Gotham Knights passe actuellement à 52€ au lieu de 75€, dans sa version Playstation 5.