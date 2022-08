Une nouvelle enquête en conditions extrêmes pour le Kamen Rider W !



Perdus dans une tempête de neige en pleine montagne, Philip et Shotaro tombent sur un manoir où se tient une grande réception masquée. Soulagés d'avoir trouvé un refuge, les deux détectives pensent pouvoir se détendre et profiter de l'hospitalité qui leur est offerte. Mais le repos est de courte durée, et la fête rapidement gâchée par une série de meurtres. Et l'arrivée du Dopant Alcohol n'arrange pas la situation.



















La couverture et quelques pages du tome 3 de Fuuto Pi viennent d'être dévoilé.Au programme ‎192 pages, qui je l'espère seront aussi bonnes que les deux premiers tomes.Le tome 3 débarquera le 8 Novembre 2022.