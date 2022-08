Techland dévoile aujourd’hui quelques détails sur Dying Light 2 Stay Human : Bloody Ties, le premier DLC à venir dans la City. Quels dangers vous attendent ? Comment pourrez-vous les surmonter ? Quelles récompenses pourrez-vous obtenir ? Une chose est sûre... ce sera brutal ! Mais n'oubliez pas : ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'est vraiment le Carnage Hall. Préparez-vous à une montée d'adrénaline et d'excitation encore plus forte lorsque nous en dévoilerons davantage lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, le 23 août ! À très bientôt !

Like

Who likes this ?

posted the 08/17/2022 at 07:53 PM by leblogdeshacka