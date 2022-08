Dans la ville de Fuuto, les criminels utilisent des dispositifs de type USB appelés Gaia Memories leur permettant de se transformer en monstres surpuissant appelés Dopants, faisant des ravages dans la ville. Cependant, il existe des héros qui utilisent les mêmes dispositifs pour combattre ces criminels, dont le détective et dur à cuire Shoutarou Hidari. Avec son partenaire spirituel Philip, les deux se transforment en Kamen Rider W, le héros légendaire de la ville de Fuuto.



Après la chute du Musée, les organisations responsables des crimes, de la production et de la distribution de Gaia Memories ont cessés leurs activités. Cependant, les restes de Gaia Memories sont vendus sur le marché noir à des prix élevés. Ainsi, les deux héros de l'Agence Narumi reçoivent de plus en plus de clients qui prétendent faire l'expérience de phénomènes surnaturels.



Sachant que la nature de la tâche est difficile, Kamen Rider W promet que ceux qui ont blessés la ville de Fuuto compteront leurs péchés.

Petit avis sur le manga Fuuto PI tome 1 et 2.Comme beaucoup de monde ici, je suis un grand amateur de sentai, alors quand j'ai vu que les manga Kamen Rider arrivaient en France, je les voulais.Au Japon, c'est un énorme succès avec plus de 50 000 exemplaires vendus par semaine. En même temps, c'est un peu une institution Kamen Rider au Pays du soleil levant.Le premier tome est un gros pavé avec 220 pages. Nous découvrons les différents personnages au fur et à mesure des pages, mais aussi les différents lieux que visitera notre héros Shotaro. Shotaro mène l'enquête sur une mystérieuse "sorcière" qui est accusée de meurtre. Notre héros mettra ses compétences de détective tout au long de ce premier tome pour résoudre une enquête assez mystérieuse et pleine de rebondissements. L'univers du manga se développe dès ce premier tome, avec " la librairie de la planète" sorte d'espace mental, comme on a pu le voir dans Sherlock. C'est simple et efficace, ça se lit facilement et la fin avec le combat final et le Kamen Rider, ça fait son effet.Le deuxième tome, nous propose deux enquêtes, Tokime est devenue l'assistante de Shotaro devront protéger une célébrité menacée de mort. Ce tome 2 est tout aussi dynamique et bien écrit que le premier tome, avec une mythologie qui se construit au fur et à mesure. Le passé de Tokime n'est pas éclairci et une deuxième mission assez anecdotique, avec la disparition d'un chat que l'on doit retrouver.La couverture du tome 2 est quand même hyper belle.Bref, c'est beau, le visuel du Kamen Rider est exceptionnel, comme tout le manga, si vous aimez Kamen Rider, je vous le conseille.