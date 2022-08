Rollerdrome est un jeu de rollers et de tir sensationnel, qui combine des combats en arène avec une action ininterrompue et des tricks techniques pour créer un « chaos à la fluidité phénoménale ». L'action du jeu se déroule en 2030, dans un monde où la population se divertit et oublie un contexte politique de plus en plus tendu en suivant les excès et la violence d'un nouveau sport d'arène brutal: le Rollerdrome. Les participants sélectionnés disputent une série de matchs-éclairs contre les redoutables Joueurs Maison, et font tout leur possible pour rester en vie en combinant éliminations et tricks hallucinants, tout en relevant une longue série de défis.

« Rollerdrome rend hommage aux jeux de sport à l'action extrême à travers un jeu de tir à la 3ème personne classique tel qu'on l'aurait imaginé dans les années 70. Le rythme de jeu est effréné et fera sûrement monter l'adrénaline », explique Paul Rabbitte, directeur créatif de Roll7. « J'ai hâte de voir les tricks de skate et de combat les plus fous des joueurs. »

« Roll7 parvient une nouvelle fois à offrir une expérience intense, audacieuse et stimulante », déclare Michael Worosz, directeur de la stratégie de Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « Nous avons la plus grande admiration pour la constante volonté d'innover de Roll7, et Rollerdrome est une nouvelle preuve que leurs expérimentations donnent des résultats exceptionnels. »

Le jeu Rollerdrome est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Mais aussi sur PC via Steam.Rollerdrome est développé par Roll7, un studio londonien qui a remporté un BAFTA et plusieurs autres récompenses. Ce studio est célèbre pour avoir créé des jeux remarquables et populaires, comme OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, OlliOlli World, Laser League, et NOT A HERO.