CRISE À DURÉE LIMITÉE

Dans le nouveau mode de crise Éclipse, l'obscurité est partout et plus aucune lumière électrique ne fonctionne. Venez à bout de vos nouveaux ennemis dans le niveau de Truth or Consequences tout en rétablissant l'alimentation au sein du niveau.



ECHO EST LE NOUVEL AGENT À REJOINDRE L'EFFECTIF !

Cherchant en permanence à optimiser ses tactiques non conventionnelles et son efficacité opérationnelle, Echo peut répondre aux menaces de façon immédiate et efficace. Même en dehors des incursions, ses compétences techniques en robotique sont un atout certain pour le R&D de REACT et sa flotte de drones spécialisés. Sur le terrain, sa capacité de réflexion et son adaptabilité peuvent améliorer l'efficacité de son escouade en matière de collecte d'informations.



GRENADE AURA REACT

Débloquez la grenade Aura, une tech REACT unique capable de leurrer les Archéens ! Activable à distance, elle peut permettre d'annihiler ou d'incapaciter les ennemis pris dans l'explosion. La grenade Aura peut également exploser automatiquement après un intervalle de temps défini.



NOUVELLES ÉTUDES ET RÉCOMPENSE

4 études de crise peuvent être menées à bien en jouant à cette crise. Une fois réussies, elles vous rapporteront de l'équipement et des articles cosmétiques exclusifs. Pour débloquer la grenade Aura, vous devrez effectuer une autre étude de crise en jouant dans n'importe quel mode. Enfin, vous pourrez accéder à une étude Méta en menant à bien toutes les études de crise précédentes.







La troisième vague de contenu additionnel pour Rainbow Six Extraction et avec elle unnouveau mode limité, le mode Éclipse.Le jeu Rainbow Six Extraction est disponible sur les Game Pass, pour les abonnés du service de Microsoft.