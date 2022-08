“You're about to face off with the Dark Troopers. You had your hands full with one. Let's see how you do against a platoon.” – Moff Gideon





Les Dark Troopers de conception de troisième génération ne sont plus des combinaisons. L'intérieur humain était la dernière faiblesse à résoudre. Ce sont maintenant des droïdes. Ces soldats se sont avérés très intimidants et dangereux alors que le Mandalorien luttait pour vaincre ne serait-ce qu'un de ces redoutables ennemis lors de sa mission de sauvetage de Grogu à bord du navire de Moff Gideon.





















Ça faisait longtemps que je ne vous avez pas mis de Hot Toys, réparation est faite, avec ce Dark Trooper.À l'intérieur nous retrouverons :-Ressemblance authentique et détaillée de Dark Trooper dans Star Wars : The Mandalorian-Casque Dark Trooper finement conçu avec fonction d'éclairage LED (lumière rouge, à piles)-Peinture d'armure noire brillante et joints argentés métalliques avec panneau de poitrine lumineux à LED (lumière rouge, à piles)-Environ 32,5 cm de hauteur-Corps nouvellement développé avec plus de 25 points d'articulations-Structure de corps d'exosquelette avancée hautement articulée avec une conception mécanique détaillée-Six pièces de mains interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains détendues-Une paire de mains pour tenir le fusilArme:-Un fusil blasterAccessoire:Support de figurine avec logo Star Wars et plaque signalétique du personnageLe tout pour 260€ si vous trouvez un bon revendeur, perso, je vais chez Deriv'store. Sortie prévue pour août/septembre 2022 si il n'y a pas de retard.