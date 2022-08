Limited Run récidive avec un casque DOOM, avec cette une version plus récente que le précédent. C'est simple, c'est la même version que le casque du collector de DOOM Eternal avec une autre couleur, le skin FOBOS.Réplique portable grandeur natureEffets de peinture détaillés usés au combatSangles de tête réglables à l'intérieurMatière : PVC/ABSLe casque est limitée à seulement 2000 exemplaires monde.

posted the 08/11/2022 at 08:43 PM by leblogdeshacka