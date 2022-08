Partez à la conquête des montagnes américaines et convoyez d'énormes cargaisons sur des monstres mécaniques. Assurez le transport éclair des travailleurs londoniens et foncez d'un état à l'autre sur les locomotives rapides allemandes. Jouez à votre manière grâce à des outils créatifs.

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Train Sim World 3, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One|Series X.Train Sim World 3 sera disponible au format physique dès le 31 octobre 2021 sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One|Series X.